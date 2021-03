“Genio!”. Bugo canta a Sanremo ma è (ancora) Morgan la vera star. Gli ruba la scena così, umiliato in diretta (Di giovedì 4 marzo 2021) Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di Sanremo. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello. Terzultimo quindi Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, noto alle cronache per la famosa uscita di scena durante lo scorso festival di Sanremo, quando Morgan modificò il testo della canzone “Sincero” canticchiando “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine la tua arroganza…”. Bugo lasciò il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random,, Ghemon, Aiello. Terzultimo quindi, all’anagrafe Cristian Bugatti, noto alle cronache per la famosa uscita didurante lo scorso festival di, quandomodificò il testo della canzone “Sincero” canticchiando “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine la tua arroganza…”.lasciò il ...

spacecello22 : Bugo (che per altro pare chiamarsi Cristian) si è vestito a metà tra l'orrendo e l'indossabile. GENIO - villani_andrea : #Sanremo2021 #Sanrem2021 #Morgan #Bugo il video con la canzone integrale modificata a #Sanremo2020… - annarita_vale : Grazie @RompiettiMarco per avermi fatto scoprire la canzone di Morgan pubblicata poco fa. È un insieme di trash e g… - serena_pizzi : Ma Morgan che sfancula Bugo con il video de Le brutte intenzioni? Un genio #Sanremo21 - wayanderlust : MA DOV'È LODO per 'citare' MA DOV'È BUGO l'ho percepito tutto il genio #Sanremo2021 -