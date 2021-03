Freddo in arrivo nel weekend, ecco quanto crolleranno le temperature (Di giovedì 4 marzo 2021) Sta cedendo il campo di pressione che ha dominato fra alti e bassi nelle ultime settimane. La figura anticiclonica si sta infatti trasferendo con il suo fulcro tra le Isole Britanniche e l’Islanda, lasciando l’Europa Centro-Orientale in balia di un fronte Freddo in discesa dalla Scandinavia. Qualche effetto, legato al fronte, si avrà anche sull’Italia, ove le condizioni meteo iniziano da subito a deteriorarsi. Le temperature sopra media, di stampo primaverile, presto caleranno per effetto dell’aria fredda che dilagherà al seguito della perturbazione. Il flusso d’aria più fredda irromperà nel weekend, con qualche fenomeno d’instabilità e soprattutto una diminuzione delle temperature. La colonnina di mercurio potrà perdere anche fino a 8-10 gradi, rispetto al clima molto mite degli ultimi giorni. Torna un po’ di ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Sta cedendo il campo di pressione che ha dominato fra alti e bassi nelle ultime settimane. La figura anticiclonica si sta infatti trasferendo con il suo fulcro tra le Isole Britanniche e l’Islanda, lasciando l’Europa Centro-Orientale in balia di un frontein discesa dalla Scandinavia. Qualche effetto, legato al fronte, si avrà anche sull’Italia, ove le condizioni meteo iniziano da subito a deteriorarsi. Lesopra media, di stampo primaverile, presto caleranno per effetto dell’aria fredda che dilagherà al seguito della perturbazione. Il flusso d’aria più fredda irromperà nel, con qualche fenomeno d’instabilità e soprattutto una diminuzione delle. La colonnina di mercurio potrà perdere anche fino a 8-10 gradi, rispetto al clima molto mite degli ultimi giorni. Torna un po’ di ...

