Elezioni spostate in autunno: il governo non vuole ulteriori stop alle scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, a causa dell'emergenza Covid, rinvia il voto previsto in primavera in Calabria e in oltre mille Comuni italiani. La finestra elettorale prevista dal decreto legge messo a punto dal Viminale va dal 15 settembre al 15 ottobre. L'articolo .

