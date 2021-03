Draghi col bazooka | bloccata l’esportazione dei vaccini

ilriformista : Il colloquio a tutto campo col Riformista di @BentivogliMarco: dalle sfide sul lavoro al governo #Draghi, fino al c… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva) vs Stefano #Buffagni (M5S): 'Da parte del governo #Draghi c'è un cambi… - davidefaraone : Conte ritorna a casa e dichiara:“dobbiamo recuperare il populismo sano che è stato alla base del mio primo governo”… - danieledv79 : RT @La7tv: #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva) vs Stefano #Buffagni (M5S): 'Da parte del governo #Draghi c'è un cambio di passo im… - Morinth3 : RT @pieroomega: #Zingaretti si dimette, #Bonaccini prende il controllo del PD e fa preparare le truppe cammellate renziane x il ritorno all… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi col

Il Fatto Quotidiano

I cittadini avrebbero commentato più volentieri le dimissioni di Zingaretti da presidente della Regione Lazio, dove i suoi risultati sono stati peggiori di quelli avutiPd". Secondo Meloni, "il ...Una decisione in piena coerenza con la linea esposta dallo stessoal summit dei capi di ...contratto di pre - acquisto con il colosso anglo - svedese per avere dosi in stock pronte all'uso...I comitati di Montecitorio che vigilano sulla legislazione approvano all'unanimità dei pareri che invitano il governo a una svolta nella gestione della pandemia. I decreti del presidente del Consiglio ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Istat, povertà da record in Italia: dati mai così pesanti dal 2005. Nuovo Dpcm, Meloni: “Il Governo riveda le misure su palestre”. Dopo aver commentato in generale il n ...