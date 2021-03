Covid: Rizzoli, ‘in Lombardia al via vaccini per centri formazione professionale’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Dopo gli insegnanti, parte anche anche per il settore della formazione professionale la campagna vaccinale anti-Covid. Nel corso dell’incontro della Cabina di Regia della filiera professionalizzante lombarda, lo ha annunciato l’assessore regionale alla formazione e Lavoro Melania Rizzoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Dopo gli insegnanti, parte anche anche per il settore dellaprofessionale la campagna vaccinale anti-. Nel corso dell’incontro della Cabina di Regia della filiera professionalizzante lombarda, lo ha annunciato l’assessore regionale allae Lavoro Melania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

