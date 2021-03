Covid | Morcone da lunedì sarà Zona Rossa | “Non abbiamo alternative”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa. Una decisione presa dall’amministrazione comunale e legata, ovviamente, all’aumento del numero dei contagi registrato negli ultimi giorni. L’annuncio, in attesa dell’ordinanza, arriva direttamente dalla pagina facebook del Comune. Si legge: “Negli ultimi giorni, il nostro comune è stato interessato da un aumento considerevole dei contagi da-19. I dati sull’andamento epidemiologico sul territorio sono tali da determinare la NECESSITA’ di istituire misure maggiormente restrittive per evitare un ulteriore diffusione. L’incremento dei casi sta interessando tutta la Regione Campania, come dimostrano i dati emanati giornalmente dal bollettino regionale. Proprio per questo, la Campania potrebbe entrare in ...