Covid | Di Maio | ’ serve chiarezza su vaccini | per questo chiesto fermo export a Australia’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Sui vaccini bisogna fare chiarezza. Sono ancora troppi i ritardi nelle forniture in Ue e in Italia da parte di alcune case farmaceutiche. E chi è inadempiente non può avanzare scuse. Se sono stati firmati degli accordi, questi vanno rispettati". A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che spiega "perché come ministero degli Affari Esteri abbiamo chiesto di fermare l'export di circa 250 mila dosi di vaccino anti-Covid dal nostro Paese verso l'Australia"

