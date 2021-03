Covid, con 22.865 contagi sale il tasso di positività al 6,7% (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Con 22.865 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 339.635 tamponi, il tasso di positività sale al 6,7% dopo il 5,8% di ieri. Sono 339 le vittime da coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Aumentano di 64 unità rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per coronavirus. Ora in tutto sono 2.475. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Con 22.865 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 339.635 tamponi, il tasso di positività sale al 6,7% dopo il 5,8% di ieri. Sono 339 le vittime da coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Aumentano di 64 unità rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per coronavirus. Ora in tutto sono 2.475. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.

