Come cambiano pelle, capelli e unghie in menopausa? (Di giovedì 4 marzo 2021) In menopausa assistiamo a un peggioramento generalizzato dell'aspetto della pelle, della sua capacità di rigenerarsi e di ripararsi perché gli estrogeni, come più volte ci è stato detto, iniziano a venire meno. I livelli di questo ormone della femminilità calano e si riduce l'azione positiva che hanno sulle fibre di collagene e di elastina. Ma non solo. Meno estrogeni vuol dire anche meno capacità della cute di trattenere acqua e di regolare la produzione di sebo. Ecco perché in menopausa si perde quella «polposità» tipica della pelle più giovane. I bei tempi sono andati e over 50 ci troviamo a dover fare i conti con lo specchio. «Si pensa che il disequilibrio ormonale sia una cosa fisiologica che le donne devono affrontare solo in menopausa, una fase che a volte passa tranquillamente e altre no. Le convinzione è che i cambiamenti del corpo siano solo legati all'età mentre è anche un fatto ormonale», commenta la professoressa Rossella Nappi, ginecologa all'Università Studi di Pavia – Policlinico San Matteo. «Infatti questa trasformazione avviene già dopo i 40 anni perché è in questa fase della vita, quando si ha un calo della fertilità, che iniziano i primi cambiamenti nell'equilibrio ormonale femminile».

