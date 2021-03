Chi è Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic (Sanremo 2021) (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è la moglie di Sinisa Mihajlovic, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2021? Si tratta di Arianna Rapaccioni, conosciuta dal grande pubblico, perché è stata un’importante soubrette. Volto noto del piccolo schermo, soprattutto negli anni Novanta, ha partecipato a numerose trasmissioni di successo tra cui Luna Park condotta da Fabrizio Frizzi. Ecco biografia, carriera, età, lavoro e curiosità sulla moglie di Mihajlovic. Non conosciamo con esattezza la sua data di nascita, e quindi l’età di Arianna Rapaccioni. Nata a Roma, già a 20 anni lavorava in televisione come soubrette, in particolare l’abbiamo vista nel cast di Luna Park, trasmissione cult degli anni ’90 condotta dal mitico Fabrizio ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è ladi, ospite questa sera al Festival di? Si tratta di, conosciuta dal grande pubblico, perché è stata un’importante soubrette. Volto noto del piccolo schermo, soprattutto negli anni Novanta, ha partecipato a numerose trasmissioni di successo tra cui Luna Park condotta da Fabrizio Frizzi. Ecco biografia, carriera, età, lavoro e curiosità sulladi. Non conosciamo con esattezza la sua data di nascita, e quindi l’età di. Nata a Roma, già a 20 anni lavorava in televisione come soubrette, in particolare l’abbiamo vista nel cast di Luna Park, trasmissione cult degli anni ’90 condotta dal mitico Fabrizio ...

