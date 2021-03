(Di giovedì 4 marzo 2021) Tre anni senza. Il 4 marzo 2018 ci lasciava il capitano della Fiorentina. Una ferita ancora aperta per il calcio. Tifosi, ex compagni di squadra, allenatori, amici. Come Riccardo, oggi ...

Gazzetta_it : #Astori tre anni dopo. #Saponara scrive all’amico “Caro Davide, saresti fiero di me” - luciascarpelli : RT @Gazzetta_it: #Astori tre anni dopo. #Saponara scrive all’amico “Caro Davide, saresti fiero di me” - flamminiog : RT @Gazzetta_it: #Astori tre anni dopo. #Saponara scrive all’amico “Caro Davide, saresti fiero di me” - sportli26181512 : Caro Astori ti scrivo. La lettera di Saponara: 'Davide, saresti fiero di me': Caro Astori ti scrivo. La lettera di… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Astori tre anni dopo. #Saponara scrive all’amico “Caro Davide, saresti fiero di me” -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Astori

La Gazzetta dello Sport

Tre anni senza Davide. Il 4 marzo 2018 ci lasciava il capitano della Fiorentina. Una ferita ancora aperta per il calcio. Tifosi, ex compagni di squadra, allenatori, amici. Come Riccardo Saponara, oggi ...... fino al memorandum di Londra del 1954, gli italiani che vivevano in quella terra pagaronoil prezzo della sconfitta. In studio, intervistata da Michele, la giornalista e scrittrice ...Riccardo Saponara ricorda Davide Astori con una lunga e toccante lettera: l'ex Viola ripercorre il 4 marzo 2018 e i momenti condivisi col difensore ...In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sul match della Fiorentina: “Firenze, finali horror”. Sottotitolo con: “Prandelli: Bisogna dare di più, paghiamo anche gli infort ...