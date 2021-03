Caos Pd: Nicola Zingaretti, dimissioni da segretario del partito (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo Caos nel Pd: lascia Nicola Zingaretti, dimissioni da segretario del partito con un annuncio via Facebook. Mossa a sorpresa da parte del segretario del partito Democratico, Nicola Zingaretti, il quale lascia improvvisamente il suo partito senza guida. Lo fa con un post su Facebook, in cui parla di “stillicidio” e denuncia un senso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovonel Pd: lasciadadelcon un annuncio via Facebook. Mossa a sorpresa da parte deldelDemocratico,, il quale lascia improvvisamente il suosenza guida. Lo fa con un post su Facebook, in cui parla di “stillicidio” e denuncia un senso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

nicolatoffolo1 : @Federic0Franki @97Francesco97 in realtà Nicola Toffolo non ha fatto nulla se non un tweet ironico che ha fatto imp… - tiber_h : RT @noitre32: PAPOCCHIO 'Orlando si deve dimettere'. Caos Pd, vogliono una 'badante' per Zingaretti. Rivolta fuori controllo: lo fanno fuor… - noitre32 : PAPOCCHIO 'Orlando si deve dimettere'. Caos Pd, vogliono una 'badante' per Zingaretti. Rivolta fuori controllo: lo… -