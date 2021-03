Brahim Diaz | “Da piccolo volevo imitare Spider-man e mi sono rotto due denti”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il trequartista del Milan,ha partecipato al format video “A chat with”. Questa l’intervista del fantasista spagnolo riportata da Milannews: “un ragazzo cresciuto, come tutti, amando quello che ama ora: il calcio, e realizzando il mio sogno come sto facendo finora di poter giocare a livello professionistico, migliorando giorno dopo giorno.un ragazzo umile, cresciuto in un quartiere… earrivato fin qui, come dicevo, realizzando i miei sogni”. Eri un bambino tranquillo o un bambino agitato? Ogni tanto facevi arrabbiare i tuoi genitori?un ragazzo tranquillo, a cui piace fare le cose, nel modo giusto, indipendentemente dall’ambito, ma ogni tantoun po’ birichino. Dacredo che fossi più dispettoso e ...

Commenta per primo, trequartista spagnolo del Milan, ha parlato al canale ufficiale del club dei suoi comportamenti extra campo: 'Da piccolo mi piaceva molto Spider - Man e pensavo di essere come lui. Ero in ...... Pioli cambierà il più possibile la fisionomia del suo MIlan, soprattutto dopo lo scarso apporto fornito dai giocatori mandati in campo contro i friulani, Kalulu , Castillejo ,e Leao in ...La passione per Spider Man è costata cara a Brahim Diaz: "Saltai per prendere un asciugamano e mi ruppi due denti...".La vittoria di Roma aveva ridato entusiasmo al Milan, che nei primi mesi del 2021 ha vissuto un momento di flessione rispetto all’andamento molto positivo dell’anno scorso. Per questo il pari ottenuto ...