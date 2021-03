Bernardeschi: “Astori? Sento ancora il vuoto assoluto. Mi manca tanto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, ha parlato a Ossi di Seppia, il rumore della memoria, su RaiPlay, ricordando l’amico Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018. Queste le sue parole: “Il 4 marzo 2018 per me è stata una giornata molto triste. Sento ancora il vuoto assoluto. Se chiudo gli occhi e ritorno a quella giornata la sensazione è di vuoto assoluto. Ho appreso la notizia dalla televisione, ero in collegamento e fu interrotto il campionato. Ho provato a chiamare i dottori della Fiorentina – rammenta Bernardeschi – persone che conoscevo benissimo perché venivo da quell’ambiente. Purtroppo c’era un caos e nessuno mi rispondeva. Mi ha risposto il dottore della squadra, mi ha dato conferma e lì sono scoppiato in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Federico, centrocampista della Juventus, ha parlato a Ossi di Seppia, il rumore della memoria, su RaiPlay, ricordando l’amico Davide, scomparso il 4 marzo 2018. Queste le sue parole: “Il 4 marzo 2018 per me è stata una giornata molto triste.il. Se chiudo gli occhi e ritorno a quella giornata la sensazione è di. Ho appreso la notizia dalla televisione, ero in collegamento e fu interrotto il campionato. Ho provato a chiamare i dottori della Fiorentina – rammenta– persone che conoscevo benissimo perché venivo da quell’ambiente. Purtroppo c’era un caos e nessuno mi rispondeva. Mi ha risposto il dottore della squadra, mi ha dato conferma e lì sono scoppiato in ...

