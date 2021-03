Arrivano le nuvole | per ora senza pioggia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Già si sono viste le prime: cambia il tempo? Risponde Massimo Mazzoleni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il centro di alta pressione, presente sulla regione alpina e sull’Italia, inizia progressivamente ad indebolirsi anche se manterrà condizioni di tempo stabile ed in prevalenza assolato almeno fino a giovedì sera. A partire da venerdì inzieranno infiltrazione di aria fredda da Nord Est, favorite dallo sviluppo di un nuovo anticilone sulle Isole Britanniche: ciò determinerà un temporaneo peggioramento e una netta diminuzione delle temperature tra venerdì e sabato. Giovedì 4 marzo 2021 Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Ovest poco nuvoloso o in parte nuvoloso con passaggi di banchi di nubi medio-alte, mentre su Valtellina, Prealpi e Lombardia Est nuvoloso o velato con frequenti passaggi nuvolosi: all’alba isolati banchi di ...

