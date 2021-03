Annie Awards 2021: Soul e Wolfwalkers guidano le candidature (Di giovedì 4 marzo 2021) Soul e Wolfwalkers guidano le candidature degli Annie Awards 2021, i premi del cinema d'animazione che verranno assegnati il 16 aprile in una cerimonai virtuale. Soul e Wolfwalkers guidano le candidature degli Annie Awards 2021, premi del cinema d'animazione, con 10 nomination a testa. I vincitori veranno annunciati nel corso della cerimonia virtuale che si terrà il 16 aprile. Wolfwalkers, piccolo film europeo, affonda le sue radici nell'Irlanda del 1650, mentre la pellicola Pixar Soul segue le disavventure nell'aldilà di un aspirante musicista jazz che ha un incidente proprio il giorno in cui si deve esibire live. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021)ledegli, i premi del cinema d'animazione che verranno assegnati il 16 aprile in una cerimonai virtuale.ledegli, premi del cinema d'animazione, con 10 nomination a testa. I vincitori veranno annunciati nel corso della cerimonia virtuale che si terrà il 16 aprile., piccolo film europeo, affonda le sue radici nell'Irlanda del 1650, mentre la pellicola Pixarsegue le disavventure nell'aldilà di un aspirante musicista jazz che ha un incidente proprio il giorno in cui si deve esibire live. ...

