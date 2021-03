Un milione di cose da dirti di Ermal Meta: testo e video | Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ermal Meta è uno dei 26 campioni in gara al Festival 2021. Questa sera lo vedremo sul palco con “Un milione di cose da dirti”. Questa sera, il pubblico da casa potrà gustarsi la performance di tanti artisti. Sul palco dell’Ariston sono attesi tredici Campioni e quattro Nuove Proposte. Anche oggi, Fiorello e Amadeus sono L'articolo Un milione di cose da dirti di Ermal Meta: testo e video Sanremo 2021 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021)è uno dei 26 campioni in gara al Festival. Questa sera lo vedremo sul palco con “Undida”. Questa sera, il pubblico da casa potrà gustarsi la performance di tanti artisti. Sul palco dell’Ariston sono attesi tredici Campioni e quattro Nuove Proposte. Anche oggi, Fiorello e Amadeus sono L'articolo Undidadiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tvsorrisi : “Un milione di cose da dirti” sentita sul palco avrà un effetto molto particolare in chi lo ascolterà. Sarà come se… - rockolpoprock : Sanremo 2021, parla Ermal Meta: 'Qui per cantare, non per dare spettacolo' - repubblica : Sanremo, Ermal Meta: 'Il mio Festival dalla parte degli Invisibili': Il cantautore di origini albanesi torna in gar… - lapacechenonho_ : RT @Meta__Moro: 'Non è il genere di brano che richiede particolari stratagemmi da palco: non ci saranno trovate strane, perché sarebbero tu… - lapacechenonho_ : RT @Meta__Moro: È il giorno di Un Milione di Cose da dirti ?? Forza @MetaErmal ?? #Sanremo2021 -