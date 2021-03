Ultime Notizie Roma del 03-03-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini la cura perché devi incontro che si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo è stato appurato che ci sono le condizioni immediate per produrre un vaccino anti covid in Italia e avviare la fase di ripiegamento e finitura l’eccellenza produttiva Infatti sono già pronti a partire molte aziende dice il ministro Giorgetti che ha dato mandate i rappresentanti delle imprese di individuare i contoterzisti in grado di produrre vaccini entro autunno del 21 la politica la direzione del PD del Lazio ha approvato a larghissima maggioranza l’ordine del giorno per dare mandato al presidente Zingaretti alla maggioranza di verificare le condizioni per un accordo con i 5 stelle a quanto si apprende dalle parti documenti passato con 48 favorevoli un contrario cioè i non partecipanti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini la cura perché devi incontro che si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo è stato appurato che ci sono le condizioni immediate per produrre un vaccino anti covid in Italia e avviare la fase di ripiegamento e finitura l’eccellenza produttiva Infatti sono già pronti a partire molte aziende dice il ministro Giorgetti che ha dato mandate i rappresentanti delle imprese di individuare i contoterzisti in grado di produrre vaccini entro autunno del 21 la politica la direzione del PD del Lazio ha approvato a larghissima maggioranza l’ordine del giorno per dare mandato al presidente Zingaretti alla maggioranza di verificare le condizioni per un accordo con i 5 stelle a quanto si apprende dalle parti documenti passato con 48 favorevoli un contrario cioè i non partecipanti ...

