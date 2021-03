Ultime Notizie Roma del 03-03-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale draghi ha firmato il nuovo dpcm anti-covid entra in vigore da sabato fino al prossimo 6 aprile dopo Pasqua la principale novità riguarda le scuole che saranno chiuse nelle zone rosse o dove l’incidenza del virus di 250 casi per 100.000 abitanti oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa se governatore esporranno la sospensione dell’attività in presenza le misure sono state illustrate dei ministri speranze Gelmini dal Presidente dell’istituto superiore brusaferro ci sono segnali robusti di ripresa della curva ha detto il ministro della Salute la ministra delle regioni e sottolineato il cambio di metodo di condivisione rispetto al governo Conte delle nuove norme sul tema scuola sentiamo il commento di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF sono giorni caldi anche una volta per la mobilità che il primo dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)dailynews radiogiornale draghi ha firmato il nuovo dpcm anti-covid entra in vigore da sabato fino al prossimo 6 aprile dopo Pasqua la principale novità riguarda le scuole che saranno chiuse nelle zone rosse o dove l’incidenza del virus di 250 casi per 100.000 abitanti oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa se governatore esporranno la sospensione dell’attività in presenza le misure sono state illustrate dei ministri speranze Gelmini dal Presidente dell’istituto superiore brusaferro ci sono segnali robusti di ripresa della curva ha detto il ministro della Salute la ministra delle regioni e sottolineato il cambio di metodo di condivisione rispetto al governo Conte delle nuove norme sul tema scuola sentiamo il commento di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF sono giorni caldi anche una volta per la mobilità che il primo dei ...

RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - infoitsport : Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO - Capobianco2005C : RT @stebaraz: +++ ULTIME NOTIZIE DALLA TERRA DELLA KOMPETENZA +++ Alle 9 arriva un SMS per far vaccinare la nonna di mia moglie alle 10.… -