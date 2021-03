Tonfo Pd nei sondaggi | Zingaretti & co rischiano addirittura di scivolare sotto il 15%

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre il governo Draghi muove i primi passi, attento a non allontanarsi minimamente dal cammino già tracciato dal Conte bis, i primi responsi degli italiani sui partiti politici che compongono la nuova maggioranza suonano come una mazzata soprattutto nei confronti del Pd di Nicola. Prima parte dell’esecutivo giallorosso insieme al M5S e Italia Viva, ora spalla a spalla anche con Lega e Forza Italia, i dem sono infatti il partito più penalizzato stando alle prime rivelazioni effettuate sulle intenzioni di voto dei cittadini dello Stivale. Con numeri davvero horror. Secondo Swg, infatti, il Pd non solo non sta navigando in ottime acque, ma rischia anche un ulteriore tracollo in caso Conte decida di assumere il ruolo di leader del M5S. Una mossa, quella dell’ex premier, che porterebbe un po’ di ossigeno a un Movimento in picchiata ormai da mesi, a causa ...