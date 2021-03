Spadafora apre alla possibilità di candidarsi come sindaco di Napoli (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a Omnibus su La7, ha aperto alla possibilità di candidarsi come sindaco di Napoli “Da ministro ho sempre detto no, ma potrebbe essere una sfida avvincente. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a Napoli, vediamo cosa succederà” Si preannuncia dunque una lotta per la poltrona che vedrà protagonisti oltre l’ex ministro dello Sport, e il candidato del Pd che potrebbe essere uno tra il presidente della Camera Roberto Fico, il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola e l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex ministro dello Sport Vincenzo, a Omnibus su La7, ha apertodidi“Da ministro ho sempre detto no, ma potrebbe essere una sfida avvincente. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a, vediamo cosa succederà” Si preannuncia dunque una lotta per la poltrona che vedrà protagonisti oltre l’ex ministro dello Sport, e il candidato del Pd che potrebbe essere uno tra il presidente della Camera Roberto Fico, il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola e l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi L'articolo ilsta.

