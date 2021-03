Scuole chiuse, i genitori scrivono a Cirio: “Ci mostri i dati” (Di mercoledì 3 marzo 2021) I genitori degli alunni piemontesi che da lunedì saranno in Dad non ci stanno. E questa volta chiedono al governatore del Piemonte Alberto Cirio di giustificare la sua scelta con dati certi. “Vorremmo capire quale è la situazione della nostra regione – scrivono in una nota -ed in particolare si chiede di conoscere i dati relativi a esiti dello screening seconde e terze medie e monitoraggio dello stesso; percentuale dei positivi dei positivi riscontrati nelle Scuole del primo ciclo nel mese di febbraio e riferite al picco di novembre; e percentuale del personale scolastico vaccinato e tempistiche stimate per la conclusione della vaccinazione”. Inoltre chiedono che a subire la chiusura non siano solo le Scuole: “Al fine di poter abbassare in maniera più rapida i ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Idegli alunni piemontesi che da lunedì saranno in Dad non ci stanno. E questa volta chiedono al governatore del Piemonte Albertodi giustificare la sua scelta concerti. “Vorremmo capire quale è la situazione della nostra regione –in una nota -ed in particolare si chiede di conoscere irelativi a esiti dello screening seconde e terze medie e monitoraggio dello stesso; percentuale dei positivi dei positivi riscontrati nelledel primo ciclo nel mese di febbraio e riferite al picco di novembre; e percentuale del personale scolastico vaccinato e tempistiche stimate per la conclusione della vaccinazione”. Inoltre chiedono che a subire la chiusura non siano solo le: “Al fine di poter abbassare in maniera più rapida i ...

