Sardegna in zona bianca, Solinas: "Test rapidi all'ingresso dall'8 marzo" (Di mercoledì 3 marzo 2021) "dalla prossima settimana iniziamo a Testare chi entra in Sardegna". Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas a "Un Giorno da pecora" su Rai Radio Uno, intervenendo sul passaggio dell'Isola in zona bianca. "Da lunedì - ha spiegato - a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un Test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti". Solinas ha aggiunto di voler agire in questo modo "per difendere la salute pubblica". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) "a prossima settimana iniziamo aare chi entra in". Lo ha annunciato il presidente della Regione Christiana "Un Giorno da pecora" su Rai Radio Uno, intervenendo sul passaggio dell'Isola in. "Da lunedì - ha spiegato - a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a unrapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti".ha aggiunto di voler agire in questo modo "per difendere la salute pubblica".

NicolaPorro : Mi scrive un lettore sardo e mi spiega che, pure in #zonabianca, sono ben lungi dal riconquistare la libertà... ??… - borghi_claudio : @NoleRulez7 Scusi eh, che sia una 'cagata' la zona bianca vada a dirlo a qualche ristoratore che può provare a riap… - TgLa7 : #Solinas, da lunedi' test rapidi all'ingresso in #Sardegna. 'Siamo in zona bianca, dobbiamo difendere la salute' - g_dimarzo : RT @GiovaQuez: Bertolaso: 'Tutta Italia tranne la Sardegna verso la zona rossa. Bisogna vaccinare. L'ho detto anche al terzetto straordinar… - Yogaolic : RT @VDBalsamo1: Siamo alle solite, La Lombardia vuole compagnia per il #lokdaun ma non per gli sprizz al 'Covid, Bertolaso: 'L'Italia, tran… -