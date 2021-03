Sanremo 2021, Prima Puntata: Le Lacrime Di Fedez! (Di mercoledì 3 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021, Prima Puntata: buona la Prima anche senza pubblico. Tra canzoni in gara, ospiti speciali, risate ma non solo. Le emozioni non sono mancate nella Prima serata del Festival. Ecco tutto quello che è successo in questa Prima Puntata del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello. Sanremo 2021, 1^ Puntata: Fedez tesissimo, piange sul finale! Sanremo 2021 inizia al buio con Amadeus e Fiorello. Il direttore artistico spiega che questo Festival sarà molto più complicato ma ha voluto farlo soprattutto per chi vive di musica e di televisione. Fiorello scende le scale con l’accappatoio di Achille Lauro ricoperto di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Festival di: buona laanche senza pubblico. Tra canzoni in gara, ospiti speciali, risate ma non solo. Le emozioni non sono mancate nellaserata del Festival. Ecco tutto quello che è successo in questadel Festival dicon Amadeus e Fiorello., 1^: Fedez tesissimo, piange sul finale!inizia al buio con Amadeus e Fiorello. Il direttore artistico spiega che questo Festival sarà molto più complicato ma ha voluto farlo soprattutto per chi vive di musica e di televisione. Fiorello scende le scale con l’accappatoio di Achille Lauro ricoperto di ...

