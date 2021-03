Sanremo 2021 | le pagelle della prima serata | l’urlo di Aiello 4 e la classe di Madame 8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una sera me ne stavo a sedere sul divano di casa. Era un “momento importante”: dovevo fare le71esima edizione del Festival di. Mi sentivo stranamente euforico, come se il Festival dell’anno 2020 fosse il punto di un film in cui qualcuno aveva premuto “pausa” per catapultarci nel bel mezzo di una disastrosa pandemia e ladel Festivalpotesse, in qualche modo, significare qualcosa. Play. Una ripartenza, forse era osare troppo. Qualche ora di leggerezza, lo speravo. Ledi A.B. La scenografia di Gaetano e Chiara Castelli è molto bella. Un po’ Grande Gatsby, un po’ astronave del futuro, è “avvolgente”, come promesso. Riempie lo studio ...