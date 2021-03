Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata. Cantanti e ospiti, quando è Laura Pausini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Buona la seconda. Almeno speriamo. Dopo il parziale inciampo dell' esordio di Sanremo 2021 si riparte di slancio con la seconda serata. Gli appassionati, ma soprattutto le appassionate, di Zlatan ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Buona la. Almeno speriamo. Dopo il parziale inciampo dell' esordio disi riparte di slancio con la. Gli appassionati, ma soprattutto le appassionate, di Zlatan ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - flamanc24 : RT @AchilleIDOL: SANREMO 2021 QUESTA NOTTE #directedbyachillelauro - boccadorata43 : Colapesce, Dimartino - Musica leggerissima (Official Video - Sanremo 2021) -