Sanremo 2021: il rossetto nero genderless mette d’accordo tutti, per osare di più (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qualunque sia il motivo per cui si scelga di indossarlo, il rossetto nero va oltre ogni classificazione e incontra i gusti di tutti. È genderless e non è mai fuori posto, perché tanto per assunto è sopra le righe. Ieri sera in prima serata a Sanremo abbiamo avuto la conferma del suo essere super partes. Il colore delle tenebre sulle labbra è una scelta intramontabile quando si vuole uscire dal mucchio. Glam rock, dark, punk, di rottura, underground, scenografico è un vero e proprio statement che alla 71 edizione del Festival è stato lasciato agli uomini. Ciò non toglie che le donne non lo amino, anzi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qualunque sia il motivo per cui si scelga di indossarlo, il rossetto nero va oltre ogni classificazione e incontra i gusti di tutti. È genderless e non è mai fuori posto, perché tanto per assunto è sopra le righe. Ieri sera in prima serata a Sanremo abbiamo avuto la conferma del suo essere super partes. Il colore delle tenebre sulle labbra è una scelta intramontabile quando si vuole uscire dal mucchio. Glam rock, dark, punk, di rottura, underground, scenografico è un vero e proprio statement che alla 71 edizione del Festival è stato lasciato agli uomini. Ciò non toglie che le donne non lo amino, anzi.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - Gazzetta_it : VIDEO L''onnipotente' #Ibra , #AchilleLauro Cavaliere dello Zodiaco e... Le reazioni social a #Sanremo2021.… - LumsaNews : Si entra nel vivo del Festival di Sanremo. Sta sera Elodie come co-conduttrice. Grande attesa per Laura Pausini e A… -