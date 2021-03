Respiri di viaggio | la mostra dedicata a Elio Ciol

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “di” è il titolo della nuova grandeche Casarsa della Delizia, sua città natale, dedica a, autorevole maestro della fotografia contemporanea, le cui opere sono acquisite dalle collezioni permanenti di alcuni tra i più importanti musei del mondo, quali il Metropolitan Museum of Art di New York, il Center for Creative Photography di Tucson, il Victoria and Albert Museum di Londra, la Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani a Roma, il MAMM e il Museo Pushkin di Mosca. Dal 3 marzo, giorno del suo compleanno, e fino al mese di giugno, le opere disaranno esposte, su iniziativa del Comune, nella sala consiliare dell’ex municipio di Casarsa, storico edificio progettato sul finire degli anni ’60 dall’architetto Gino Valle, ...