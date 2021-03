Parma, i convocati per l’Inter: prima chiamata per Pellè (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro l’Inter: torna Inglese, prima chiamata per Pellè Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro l’Inter. Torna Roberto Inglese, prima chiamata per Graziano Pellè. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro: torna Inglese,perIlha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro. Torna Roberto Inglese,per Graziano. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila,. Leggi su Calcionews24.com

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Parma-Inter, D’Aversa convoca 27 giocatori per la sfida contro i nerazzurri - fcin1908it : Parma-Inter, D’Aversa convoca 27 giocatori per la sfida contro i nerazzurri - sportli26181512 : Convocati Parma: out Cornelius, Gervinho e Zirkzee, ci sono Inglese e Pellè: Ecco i convocati del Parma per la sfid… - internewsit : Parma-Inter, 27 convocati per D'Aversa: out Gervinho e Conti - - sportface2016 : #ParmaInter, ecco i convocati di D'Aversa: c'è anche Pellè -