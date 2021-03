Omicidio di Ilenia Fabbri all’alba | arrestato il marito e un’altra persona

Corriere : Omicidio Ilenia Fabbri: arrestati l’ex marito e il killer - repubblica : Faenza, svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l'ex marito e un suo conoscente: Il movente del delitto sa… - LaStampa : Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: la polizia arresta l’ex marito e un suo conoscente - ReggioPress : Omicidio di Faenza, arrestati l'ex marito e un conoscente per il delitto di Ilenia - infoquotidiana : Omicidio Ilenia Fabbri: in manette l’ex marito -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ilenia

L'ex marito nel ruolo di mandante e un complice come esecutore nell''diFabbri, avvenuto a Faenza (Ra) lo scorso 6 febbraio. La Polizia di Stato di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti ......i suoi contenziosi economici conperaltro diventandone erede al 50% con la figlia. Il diretto interessato ha finora fermamente respinto questa ipotesi dicendosi del tutto estraneo all'...L'ex marito come mandante e il complice quale esecutore. Questi i ruoli svolti da Claudio Nanni e dal compare per l'omicidio di Ilenia Fabbri, avvenuto a Faenza il 6 febbraio. La Polizia di Stato di R ...Importante novità nel giallo della morte di Ilenia Fabbri: l'ex marito e un conoscente sono ritenuti il mandante e l'esecutore dell'omicidio.