Omceo Roma | condivisibile scelta chiudere 31 Comuni frusinate

(Di mercoledì 3 marzo 2021)– “Condivido gli interventi di chiusura delle scuole nelle zone rosse, che tentano in maniera puntiforme di bloccare la possibile diffusione del virus”. Risponde cosi’ il vicepresidente dell’Ordine dei medici di, Stefano De Lillo, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla possibile chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in 31della provincia di Frosinone a causa della presenza di diversi casi di variante inglese e brasiliana del Covid-19. “Certamente siamo in una fase di recrudescenza della diffusione del virus abbinata al momento della vaccinazione- ha proseguito De Lillo- per cui in questo momento e’ opportuna tanta attenzione”. Intanto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che la variante inglese “pare essere quasi un nuovo virus”. È d’accordo? “In realta’ non ci ...