Nuovo governo, vecchi Dpcm. La lettura di Celotto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dpcm ormai da un anno è una sigla che ci è diventata familiare. Quasi non ci facciamo più caso quando arriva un Nuovo Dpcm per limitare ulteriormente libertà e spostamenti possibili. La novità principale è che quello approvato ieri sera e che ci farà compagnai fino a pasqua è il primo Dpcm del governo Draghi. Per ora la struttura resta la stessa, con l'Italia divisa a zone, anche se con una maggiore differenziazione di territori e tipologie per cercare di bilanciare meglio le esigenze sanitarie sociali ed economiche, rispetto alle diverse zone di rischio. Le novità principali sono due. Sicuramente è positivo il metodo, con un Dpcm approvato con anticipo rispetto alla entrata in vigore, in maniera da consentire ai cittadini e imprese di organizzarsi al meglio. E positivo appare anche ...

