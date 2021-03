“Non fidatevi”. La Murgia ossessionata da Salvini: dopo la porchetta, le accuse sulla mascherina (video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) La scrittrice di sinistra, Michela Murgia, a quanto pare non ha preso benissimo la decisione di Matteo Salvini di partecipare a un governo bipartisan. L’altra sera, come al solito nella veste di ospite di Lilli Gruber, ha preso di mira il leader della Lega, ormai diventato un’ossessione politica per l’intellettuale sarda. “Salvini? Non prenderei consigli da chi si faceva i selfie senza mascherina”, ridacchia nel video a seguire la Murgia, sotto l’occhio complice della conduttrice di “Otto e mezzo“. Per la Murgia la cattiva politica è solo Salvini Un po’ come quando, qualche settimana fa, si lasciava andare a espressioni volgari nei confronti dello stesso Salvini, paragonato a una porchetta, “Quando il gioco si è fatto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) La scrittrice di sinistra, Michela, a quanto pare non ha preso benissimo la decisione di Matteodi partecipare a un governo bipartisan. L’altra sera, come al solito nella veste di ospite di Lilli Gruber, ha preso di mira il leader della Lega, ormai diventato un’ossessione politica per l’intellettuale sarda. “? Non prenderei consigli da chi si faceva i selfie senza”, ridacchia nela seguire la, sotto l’occhio complice della conduttrice di “Otto e mezzo“. Per lala cattiva politica è soloUn po’ come quando, qualche settimana fa, si lasciava andare a espressioni volgari nei confronti dello stesso, paragonato a una, “Quando il gioco si è fatto ...

