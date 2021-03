Marea nera sulle coste, Israele accusa l'Iran: 'E' terrorismo ambientale' (Di giovedì 4 marzo 2021) La Marea nera che ha investito le coste israeliane due settimane fa 'è stato un atto di terrorismo ambientale'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gila Gamiliel, accusando 'una nave pirata di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Lache ha investito leisraeliane due settimane fa 'è stato un atto di'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gila Gamiliel,ndo 'una nave pirata di una ...

