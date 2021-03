Mara Venier e Francesca Fialdini ai ferri corti | lo sgarbo della Venier non passa inosservato

(Di mercoledì 3 marzo 2021), la domenica alla conduzione di Domenica In ha un successo strepitoso merito del suo modo dio fare sempre allegro nonostante il momento sia molto difficile. La, da grande professionista quale è, sa sempre sia come alleggerire la situazione al momento giusto che affrontare i vari argomenti con la serietà che il caso richiede. Fa anche un’ottima informazione ospitando ogni domenica il Prof. Lefoche che ha la capacità di spiegare a tutto il pubblicodomenica, di volta in volta, quale è la situazione in cui ci troviamo rispetto alla pandemia e risponde anche alle domande siasia di altri che mandano messaggi privati sul cellulare di ziaper avere delle risposte serie e in tempo ...

Fiorello chiede poi a chi ha il suo numero di chiamarlo in diretta e lo fanno Santamaria, Morandi,e Jovanotti. Quindi, per festeggiare i duetti in gara al Festival di Sanremo, il ...Così dopo il giornalista Paolo Giordano, al quale Fiorello non risponde perché non la gag non è aperta alla stampa, chiamano in sequenza Claudio Santamaria, Gianni Morandi,, Antonio ...Cala il sipario sulla prima puntata dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo, che vede anche quest’anno sul palco Amadeus, nella duplice veste di conduttore e direttore artistico, insieme per q ...La prima serata: Fiorello vestito di fiori, le 'regole' di Ibra, Bertè contro la violenza sulle donne. Appello per Patrick Zaki, Achille Lauro: piume ...