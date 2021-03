Le previsioni meteo di giovedì 4 marzo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole sparse sulla Sardegna. Nuvole e schiarite al Sud. – Nuvole e schiarite sulle regioni italiane ma senza fenomeni di rilievo nel corso della giornata. Nord – Cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata Cielo sereno al mattino, peggiora dal pomeriggio con nuvole sparse sulla Liguria e sui settori alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Centro – Nuvole sulla Sardegna, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Addensamenti compatti sulla Sardegna con possibili rovesci. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Sud -Variabile sulle regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo nel corso della ...

