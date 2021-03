“La terza ondata è stata già innescata, iniziamo a vederne gli effetti”, commenta il prof. Lopalco (Di mercoledì 3 marzo 2021) ‘‘Il dato che preoccupa di più riguarda le terapie intensive. Si tratta di un dato non fresco, significa che le persone che entrano nelle terapie intensive si sono infettate diversi giorni fa, se non settimane”. Intervistato da Sky Tg24, l’assessore alla Salute della Puglia, professor Pier Luigi Lopalco, è abbastanza preoccupato dovendo ammettere che “La terza ondata è stata già innescata, iniziamo a vederne gli effetti’’. Lopalco: “Con la vaccinazione calano i contagi fra gli over 85 ed aumentano tra i giovani” Nello specifico della sua regione, aggiunge, ”stiamo osservando un aumento dei casi in tutte le fasce di età’, mentre ‘si sta verificando un calo nella fascia di età degli anziani con oltre 85 anni, questo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) ‘‘Il dato che preoccupa di più riguarda le terapie intensive. Si tratta di un dato non fresco, significa che le persone che entrano nelle terapie intensive si sono infettate diversi giorni fa, se non settimane”. Intervistato da Sky Tg24, l’assessore alla Salute della Puglia,essor Pier Luigi, è abbastanza preoccupato dovendo ammettere che “Lagiàgli’’.: “Con la vaccinazione calano i contagi fra gli over 85 ed aumentano tra i giovani” Nello specifico della sua regione, aggiunge, ”stiamo osservando un aumento dei casi in tutte le fasce di età’, mentre ‘si sta verificando un calo nella fascia di età degli anziani con oltre 85 anni, questo ...

Corriere : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - repubblica : Covid, Bassetti: 'Iniziata terza ondata, temo farà male': Per l'infettivologo del San Martino di Genova 'i numeri i… - stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - emiliobolles : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, MATTEO BASSETTI: LA TERZA ONDATA SEMBRA INIZIATA E FARA' MALE - butera_linda : RT @SensoDiNausea: Al Festival di Sanremo hanno parlato dei cassaintegrati alla fame, dei suicidi, delle migliaia di famiglie alla fame? A… -