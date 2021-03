TgLa7 : Busta con bossoli inviata a #Renzi al Senato. Solidarieta' dalla presidente Casellati che ha chiamato leader Iv - lucia25968868 : RT @florastr: Una busta contenente 2 bossoli è stata recapitata al Senato al leader di IV Matteo Renzi L'ex presidente del Consiglio ha ric… - TV7Benevento : **Iv: Renzi, 'grazie a tutti, avanti con libertà e coraggio'**... - Apeiron123 : @rosadineve @villa_emanuele @angelorso969 @CarloCalenda @matteorenzi Ha semplicemente detto che non si sarebbe alle… - Paroledipaola : RT @nunziarusso4: #Renzi nn è sinistra,Renzi vai a casa,IV si ma Renzi NO,Renzi ducetto,Renzi e il combinato disposto,Renzi al 2%, Renzi si… -

Ultime Notizie dalla rete : **Iv Renzi

'Solidarietà a Matteoper il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai entrare nella dialettica politica. Spero che vengano individuati i responsabili'. Lo scrive su Twitter ..."Solidarietà a Matteo, e diamoci tutti una calmata, per favore. Il momento richiede freddezza di nervi, non minacce e bossoli'. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram.Busta con proiettili per Renzi in Senato. Questa mattina è stato fatto recapitare, presso l’ufficio di Matteo Renzi in Senato, una busta con due bossoli di proiettile. In segui ...IV: "Rispondiamo uniti, senza farci intimidire. E lo facciamo ogni giorno, nell'impegno per una politica che cancelli per sempre certe azioni e parole".