Inter, Conte coccola Vidal: «Lo ammiriamo e ringraziamo per questo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonio Conte si coccola Arturo Vidal: ecco le parole del tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Parma sul centrocampista cileno Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Inter, parla di Arturo Vidal. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Vidal – «Vidal ora si sta allenando, sta cercando di dare continuità negli allenamenti. Ha avuto sempre qualche problema fisico da quando è arrivato. E' un generoso, non si è mai voluto fermare per curarsi. Noi lo ammiriamo e ringraziamo per questo. Ora sta lavorando per crescere». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE Leggi su Calcionews24.com

