Il giallo sul Boeing 737: l’aereo della compagnia armena sparito nei cieli iraniani (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se qualche volta ci domandiamo se sia possibile perder di vista delle cose messe lì – un attimo prima – proprio davanti a noi, sapere che un aereo sia sparito nei cieli dell’Iran, facendo perdere ogni sua traccia, aiuta a risponderci che forse “Sì, è possibile”: decollato dall’Estonia lo scorso 20 Febbraio, il Boeing 373 ha attraversato mezza Europa per poi polverizzarsi nel nulla. A bordo pare ci fossero solo due piloti: un dettaglio che resta anch’esso un punto interrogativo. L’unica cosa che si sa è che l’ultimo segnale è stato captato vicino al lago di Urmia. Il velivolo sarebbe atterrato con la scusa di un’emergenza tecnica nella Repubblica islamica per aggirare l’embargo imposto al Paese, per poi finire nelle mani di un’aviolinea locale che, causa sanzioni, non può comprare velivoli. “Un trucco per aggirare l’embargo contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se qualche volta ci domandiamo se sia possibile perder di vista delle cose messe lì – un attimo prima – proprio davanti a noi, sapere che un aereo sianeidell’Iran, facendo perdere ogni sua traccia, aiuta a risponderci che forse “Sì, è possibile”: decollato dall’Estonia lo scorso 20 Febbraio, il373 ha attraversato mezza Europa per poi polverizzarsi nel nulla. A bordo pare ci fossero solo due piloti: un dettaglio che resta anch’esso un punto interrogativo. L’unica cosa che si sa è che l’ultimo segnale è stato captato vicino al lago di Urmia. Il velivolo sarebbe atterrato con la scusa di un’emergenza tecnica nella Repubblica islamica per aggirare l’embargo imposto al Paese, per poi finire nelle mani di un’aviolinea locale che, causa sanzioni, non può comprare velivoli. “Un trucco per aggirare l’embargo contro ...

