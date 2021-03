Il blocco navale contro i migranti sarà un crimine internazionale. Passa la norma sostenuta da PD e M5s (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un emendamento che modifica lo statuto della corte penale internazionale stabilisce che un esercitare un blocco navale verrà d’ora in avanti considerato come una forma di attacco e, di conseguenza, come un reato penale. Il tema dei migranti – storicamente divisivo nel dibattito politico italiano – potrebbe rappresentare uno degli aspetti più delicati da gestire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un emendamento che modifica lo statuto della corte penalestabilisce che un esercitare unverrà d’ora in avanti considerato come una forma di attacco e, di conseguenza, come un reato penale. Il tema dei– storicamente divisivo nel dibattito politico italiano – potrebbe rappresentare uno degli aspetti più delicati da gestire L'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : Sono andato a guardarmi la storia del #blocconavale 'Fdi unico partito a votare per il blocco navale' 'Lega ha vota… - borghi_claudio : @UCottini @FmMosca Supponiamo (ma supponiamo solo eh) che la cosa che sia stata votata come illegale sia il blocco… - Eleonora7711 : @LegaSalvini Cosa vi serve ancora per capire che la Lega ci sta prendendo per il CULO?!?! Vietato il blocco navale… - Eleonora7711 : @matteosalvinimi Cosa vi serve ancora per capire che la Lega ci sta prendendo per il CULO?!?! Vietato il blocco na… - il_cappellini : Migranti, i giallorossi impongono l'emendamento che considera il blocco navale un crimine internazionale. La Lega s… -