Gyasi: “Felice delle 100 presenze con lo Spezia. A fine gara ho ricevuto la maglia di CR7” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Centesima presenza con la maglia dello Spezia per Emmanuel Gyasi, che ha commentato così ai canali ufficiali del club il 3-0 subito contro la Juventus: “E’ un bellissimo traguardo, sono contentissimo di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia dello Spezia, peccato non averle celebrate ottenendo punti sul campo, ma ora è importante pensare già alla sfida di sabato, che è fondamentale per il nostro cammino. Purtroppo nella ripresa alla prima occasione ci hanno punito, torniamo quindi a casa senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato bene le nostre carte. Penso che giocando così, con questo ritmo, potremo dire la nostra anche nelle ultime tredici giornate del campionato. Con Cristiano ci siamo salutati, si ricordava di me dalla gara d’andata e a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Centesima presenza con ladelloper Emmanuel, che ha commentato così ai canali ufficiali del club il 3-0 subito contro la Juventus: “E’ un bellissimo traguardo, sono contentissimo di aver raggiunto le 100con ladello, peccato non averle celebrate ottenendo punti sul campo, ma ora è importante pensare già alla sfida di sabato, che è fondamentale per il nostro cammino. Purtroppo nella ripresa alla prima occasione ci hanno punito, torniamo quindi a casa senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato bene le nostre carte. Penso che giocando così, con questo ritmo, potremo dire la nostra anche nelle ultime tredici giornate del campionato. Con Cristiano ci siamo salutati, si ricordava di me dallad’andata e a ...

