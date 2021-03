Genshin Impact: All That Glitters – Arriva Hu Tao (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue e giunge quasi al termine la catena di eventi su Genshin Impact legata alla Patch 1.3, Arriva un nuovo 5 stelle e si attende la prossima Patch. Genshin Impact: All That Glitters – Seconda parte È ormai giunto al termine l’evento Lantern Rite e come preannunciato da miHoYo la patch 1.3 sta per volgere al termine. Attualmente è ancora in corso il Ley Line Overflow, l’evento che raddoppia per tre volte al giorno il drop dei Ley Line senza richiedere l’uso delle resine condensate al completamento. Ma prima di aggiornare alla nuova patch, Arriva un nuovo personaggio a 5 stelle che porta con sé una nuova story quest e nuovi eventi: vediamoli assieme! Genshin Impact – Arriva Hu Tao: Fragrance in ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue e giunge quasi al termine la catena di eventi sulegata alla Patch 1.3,un nuovo 5 stelle e si attende la prossima Patch.: All– Seconda parte È ormai giunto al termine l’evento Lantern Rite e come preannunciato da miHoYo la patch 1.3 sta per volgere al termine. Attualmente è ancora in corso il Ley Line Overflow, l’evento che raddoppia per tre volte al giorno il drop dei Ley Line senza richiedere l’uso delle resine condensate al completamento. Ma prima di aggiornare alla nuova patch,un nuovo personaggio a 5 stelle che porta con sé una nuova story quest e nuovi eventi: vediamoli assieme!Hu Tao: Fragrance in ...

canneIIa : @eren_il_figo AHHAAHAHAHAHAH so già tutto purtroppo, però quasi quasi mi sa che apro genshin impact e mi costringo… - FAlRYWlN : comunque dovrei ricominciare a giocare a genshin impact - byungchanino : almeno i miei personaggi di genshin impact mi faranno gli auguri ahahahah - cvrnivore : RT @oockodzuken: .... non avete visto nulla comunque genshin impact moots pls spiegatemi perché se metto le credenziali giuste mi esce que… - oockodzuken : riguarda il genshin impact daily check in ho usato i dati del mio account di genshin ma ??? non funziona che succ -