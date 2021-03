Era sopravvissuto allo schianto della Chapecoense, ora anche ad un incidente d’autobus con 21 morti (Di mercoledì 3 marzo 2021) S’è salvato due volte, in due incidenti terribili. Erwin Tumiri faceva l’assistente di volo sull’aereo, un charter boliviano, che si schiantò vicino Medellin, in Colombia: un incidente morirono 71 persone e fu sterminata l’intera squadra brasiliana della Chapecoense. Fu uno dei sei superstiti. Tumiri ora è sopravvissuto a un incidente d’autobus nel suo paese d’origine, la Bolivia, riportando solo ferite lievi in uno scontro che è costato la vita a 21 persone. “Ancora una volta, non posso crederci”, ha detto ai media locali dall’ospedale. L’autobus è uscito di strada tra le città boliviane di Cochabamba e Santa Cruz ed è caduto per ben 150 metri lungo un pendio. “Sono strisciato fuori come un gatto, le ginocchia mi facevano molto male”, ha detto Tumiri, ancora sorpreso di essersi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) S’è salvato due volte, in due incidenti terribili. Erwin Tumiri faceva l’assistente di volo sull’aereo, un charter boliviano, che si schiantò vicino Medellin, in Colombia: unmorirono 71 persone e fu sterminata l’intera squadra brasiliana. Fu uno dei sei superstiti. Tumiri ora èa unnel suo paese d’origine, la Bolivia, riportando solo ferite lievi in uno scontro che è costato la vita a 21 persone. “Ancora una volta, non posso crederci”, ha detto ai media locali dall’ospedale. L’autobus è uscito di strada tra le città boliviane di Cochabamba e Santa Cruz ed è caduto per ben 150 metri lungo un pendio. “Sono strisciato fuori come un gatto, le ginocchia mi facevano molto male”, ha detto Tumiri, ancora sorpreso di essersi ...

Era sopravvissuto allo schianto della Chapecoense, ora anche ad un incidente d'autobus con 21 morti - ilNapolista