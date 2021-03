Covid | nel Lazio meno ricoveri ma aumentano i casi | i decessi e le terapie intensive

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Così come nel resto del Paese, anche ilnon è purtroppo esente da questa repentina risalita della curva dei contagi. Nello specifico, ha illustrato poco fa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato (nella foto), nel consueto ‘briefing’ quotidiano, “Oggi, su oltre 14 mila tamponi nel, e quasi 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.520positivi (+332 da ieri), 35(+6 rispetto a ieri), e 1.491 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%”. Quindi, dopo aver aggiunto che “Ia Roma città sono a quota 600“, l’assessore alla Sanità della Regione, ha tenuto a rimarcare che “la curva deisia in ascesa, e serve mantenere ...

Casi di Coronavirus e ricoveri in aumento in provincia di Imperia nei giorni del Festival di Sanremo 2021: sono, infatti, 108 i casi positivi ...L'aumento dei contagi e l'incognita varianti che potrebbe scatenare la terza ondata hanno convinto il governo a preparare un provvedimento che sarà presto in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento ...