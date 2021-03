Coronavirus, a Milano «probabile zona rossa entro due settimane»: l’incidenza dei positivi è aumentata del 40% in 7 giorni (Di mercoledì 3 marzo 2021) entro le prossime due settimane, la città di Milano e l’intero territorio della Lombardia «probabilmente diventeranno zona rossa». La previsione è del professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università statale di Milano. Attualmente, nel capoluogo lombardo, l’incidenza dei casi di Coronavirus è di 192 ogni 100 mila abitanti. Non siamo ancora arrivati alla fatidica soglia di 250, che il nuovo Dpcm targato Mario Draghi ha fissato per far scattare la possibile chiusura di tutte le scuole sul territorio nazionale, indipendentemente dal colore della regione, su disposizione dei governatori. Ma la città si sta avvicinando rapidamente a questo valore. La Vecchia: «È probabile che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021)le prossime due, la città die l’intero territorio della Lombardia «probabilmente diventeranno». La previsione è del professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università statale di. Attualmente, nel capoluogo lombardo,dei casi diè di 192 ogni 100 mila abitanti. Non siamo ancora arrivati alla fatidica soglia di 250, che il nuovo Dpcm targato Mario Draghi ha fissato per far scattare la possibile chiusura di tutte le scuole sul territorio nazionale, indipendentemente dal colore della regione, su disposizione dei governatori. Ma la città si sta avvicinando rapidamente a questo valore. La Vecchia: «Èche ...

