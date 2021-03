Conte “Siamo primi, pressioni aumenteranno a dismisura” (Di mercoledì 3 marzo 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “La squadra è cresciuta, ma sappiamo che le pressioni saranno sempre maggiori, sicuramente rispetto allo scorso anno Siamo in una situazione diversa, lo scorso anno abbiamo fatto un buonissimo campionato, ma oggi Siamo in testa e da qui alla fine le pressioni aumenteranno a dismisura, dovremo essere bravi a gestirle e a dimostrare di avere raggiunto la maturità che può portarci al successo”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia del match di domani contro il Parma. “Quest’anno c’è un dato importante: abbiamo battuto la squadra che ha vinto per 9 anni di seguito lo scudetto e che vorrebbe vincere per il decimo anno consecutivo. Lo scorso anno ci hanno battuto sia all’andata che al ritorno consolidando il loro strapotere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “La squadra è cresciuta, ma sappiamo che lesaranno sempre maggiori, sicuramente rispetto allo scorso annoin una situazione diversa, lo scorso anno abbiamo fatto un buonissimo campionato, ma oggiin testa e da qui alla fine le, dovremo essere bravi a gestirle e a dimostrare di avere raggiunto la maturità che può portarci al successo”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio, alla vigilia del match di domani contro il Parma. “Quest’anno c’è un dato importante: abbiamo battuto la squadra che ha vinto per 9 anni di seguito lo scudetto e che vorrebbe vincere per il decimo anno consecutivo. Lo scorso anno ci hanno battuto sia all’andata che al ritorno consolidando il loro strapotere, ...

