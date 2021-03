Conte leaderi? M5s | numeri stratosferici | uno sconvolgente sondaggio a Cartabianca Sparisce il Pd | cannibalizzato i 7 giorni

(Di mercoledì 3 marzo 2021) E se alla fine Beppe Grillo ci avesse visto giusto? La scelta di affidare il Movimento 5 Stelle a Giuseppesembra pagare clamorosamente in termini di sondaggi. Quello di Emg Acqua per, il talk di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, ad esempio, segna una vera e propria esplosione del Movimento emporaneamente un affossamento del Pd, ribaltando i ruoli ormai da mesi cristallizzati nel nuovo centrosinistra. I, fragorosi: la Lega resta il primo partito, ma l'entrata al governo di unità nazionale sembra al momento penalizzare Matteo Salvini, che scende dal 24,1% al 22,9%, perdendo 1,2 punti. Alle spalle della Lega, come detto, torna il M5s conleader, che balza dal 13,8% di una settimana fa al 21,2%, guadagnando 7,4 punti. Doppio sorpasso, dunque: su Fratelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte leaderi

Un sondaggio di La7 dice che se si votasse oggi, con Conte leader dei 5 stelle, i grillini arriverebbero al 22% e il Pd scenderebbe al 14. 5 punti in meno. Hanno tanto odiato Matteo Renzi e tanto amat ...Il leader di Italia Viva sull’attuale governo: “Conte capo M5s un autogol del Pd. Non basterà lui per tenere insieme il Movimento” Ha scardinato un governo in piena emergen ...