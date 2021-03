Chi è Wrongonyou | il cantante delle Nuove proposte giovani a Sanremo 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi è(Marco Zitelli), il) aChi è, il giovanein gara nelle) a, nome d’arte di Marco Zitelli, è un, attore e autore. Romano, classe 1990, ha da sempre una grande passione per la musica. Tra i suoi miti Jack Frusciante e Justin Vernon. Ha frequentato l’Istituto D’arte Paolo Mercuri della sua città ma dopo il diploma non ha continuato gli studi universitari per concentrarsi esclusivamente sulla musica. Inizia a scrivere i suoi primi testi nel 2013, pubblicando i ...

IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi sono i quattro Giovani di stasera: #GretaZuccoli, #DavideShorty, i #Dellai e #WrongOnYou… - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i quattro Giovani di stasera: Greta Zuccoli, Davide Shorty, i Dellai e WrongOnYou) Pl… - RadioItalia : Sapete chi è la più grande fan di @wrongonyou ? #FuoriSanremoReward @intesasanpaolo #Sanremo2021 - zazoomblog : Wrongonyou chi è? Prima di Sanremo era già famoso - #Wrongonyou #Prima #Sanremo #famoso - RadioGoldAl : Chi è Wrongonyou in gara nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Wrongonyou

... un suo collaboratore è positivo al molecare e lo è anche un altro, dunqueè entrato in ... ORDINE DI USCITA SECONDA SERATA NUOVE PROPOSTEGreta Zuccoli Davide Shorty I Dellai BIG Orietta ...... Dellai, Greta Zuccoli e. Solo due artisti però potranno raggiungere Gaudiano e Folcast ... Baldolini) Massimo Bernardini: 'Sanremo in calo? Il cast ha conquistato i giovani ma nonvuole ...Lo ha dichiarato in esclusiva a LaPresse il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, il giorno dopo la prima serata della kermesse canora, per la prima volta senza pubblico nel teatro a causa dell ...03 mar 2021 - Il cantautore romano è in gara al Festival di Sanremo 2021 nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Lezioni di volo’ ...