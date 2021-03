Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini (Sanremo 2021) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini e padre della figlia della cantante, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2021? L’artista, reduce dalla vittoria ai Golden Globe con il brano Io sì (Seen) per la categoria Miglior canzone originale, partecipa a questa 71esima edizione in una serata dedicata a celebrare la grande musica italiana che ha avuto successo anche a livello internazionale. Ma chi è Paolo Carta? Nato il 18 aprile 1964 a Roma, è un chitarrista e produttore musicale di fama internazionale. Tutti lo conoscono in quanto compagno (fidanzato – “marito”) di Laura Pausini e padre di sua figlia Paola. Da anni Paolo suona nella band che accompagna sul ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi è, ildie padre della figlia della cantante, ospite questa sera al Festival di? L’artista, reduce dalla vittoria ai Golden Globe con il brano Io sì (Seen) per la categoria Miglior canzone originale, partecipa a questa 71esima edizione in una serata dedicata a celebrare la grande musica italiana che ha avuto successo anche a livello internazionale. Ma chi è? Nato il 18 aprile 1964 a Roma, è un chitarrista e produttore musicale di fama internazionale. Tutti lo conoscono in quanto(fidanzato – “marito”) die padre di sua figlia Paola. Da annisuona nella band che accompagna sul ...

